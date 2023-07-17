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Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, kurullarını açıkladı

TFF, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Etik Kurulu'nda görev alacak isimleri açıkladı.

17 Temmuz 2023 Pazartesi 22:06 - Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, kurullarını açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantının ardından Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Etik Kurulu'nda görev alacak isimleri açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada Tahkim Kurulu Başkanı'nın Mustafa Artuç olduğu belirtildi. Kuruldaki üyeler ise Alaaddin Varol, Mustafa Demirel, Bayram Şen, Esra Alan, Mehmet Erol ve İlhan Üzülmez oldu.

PFDK BAŞKANI FATİH MADEN OLDU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda başkanlığa Fatih Maden getirildi. Erkan Kıraç, Halil İbrahim Ayçiçek, Sinan Sezer, Gülşah Bostancı Bozbayındır, Selman Dursun ve Yusuf Ziya Taşkan asıl üye oldular.

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU'NDA BAŞKAN OSMAN HAKAN ÖNCEL

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun başkanının Osman Hakan Öncel olduğu aktarıldı. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun üyeleri ise Mustafa Çattık, Emrah Kulaklı, Ömer Faruk Erol, Ali Paslı, Esra Hatipoğlu, Battal Yılmaz.

CELAL CANDAN, ETİK KURULU BAŞKANI OLDU

Etik Kurulu'nun yeni başkanı ise Celal Candan oldu. Candan'ın başkanlığındaki kurulda asıl üye olarak yer alacak isimler Mahmut Fatih Çelikbilek, Çağrı Silahtaroğlu, Nuray Ekşi, Serkan Ağar olarak belirlendi.

  • TFF Tahkim Kurulu
  • Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
  • Etik Kurulu

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