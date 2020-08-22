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Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımlarda yeni görevlendirmeleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu milli takımlarda yeni görevlendirmeye gitti.

DHA22 Ağustos 2020 Cumartesi 22:18 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 22:19
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); futbol gelişim direktörlüğüne Oğuz Çetin, yardımcılığına Rüştü Reçber, Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü ve genç milli takımlar sorumluluğu görevine Tolunay Kafkas ve A ve Ümit Milli Takımları maç ve oyuncu izleme antrenörlüğü görevine Hami Mandıralı'nın getirildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Ümit (U21) Milli Takımı'nda yeni görevlendirmelerde bulunuldu. Buna göre; Oğuz Çetin TFF Futbol Gelişim Direktörü, Tolunay Kafkas Ümit (U21) Milli Takımı Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu, Rüştü Reçber TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı, Hami Mandıralı da A ve Ümit (U21) Milli Takımları Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü oldu" ifadelerine yer verildi.

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