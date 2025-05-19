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Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, şampiyon Galatasaray'ı kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantileyen Galatasaray'ı tebrik etti.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 00:46 - Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, şampiyon Galatasaray'ı kutladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantileyen Galatasaray'ı tebrik etti.

TFF'nin sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'de 36. hafta müsabakaları sonucunda bitime iki hafta kala liderliği garantileyen Galatasaray, 2024-2025 sezonu şampiyonu olmuştur. Şampiyonluktan dolayı Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve sarı-kırmızılı camiayı tebrik eder; önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz."

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