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Spor

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Enes Ünal için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, İspanya La Liga'da Getafe takımında forma giyen milli oyuncu Enes Ünal için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

AA25 Mayıs 2023 Perşembe 21:47 - Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Enes Ünal için geçmiş olsun mesajı
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TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Enes Ünal'ın dün akşam Real Betis'e karşı çıktığı maçta sakatlanarak oyundan ayrılmasının ardından bugün yapılan MR tetkiklerinin neticesinde sağ diz ön çapraz bağlarında kopma meydana geldiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Enes'in, millilerin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile yapacağı maçlarda forma giyemeyeceği vurgulanarak, "Milli futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmesini diliyoruz." denildi.

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