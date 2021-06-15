Türkiye - Galler 24 yıllar sonra ilk kez...

AA 15 Haziran 2021 Salı 10:38 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 10:39

Türkiye, Galler ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı.

Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 20 Ağustos 1997 tarihinde karşılaştı. 1998 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve tam 10 golün atıldığı maçı milliler 6-4 kazanmıştı.

Dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 6 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 10 gol gördü.

GERİDE KALAN MAÇLAR

İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:





Tarih Yer Organizasyon Sonuç 20.08.1997 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 6-4 14.12.1996 Cardiff Dünya Kupası Elemeleri 0-0 25.03.1981 Ankara Dünya Kupası Elemeleri 0-1 15.10.1980 Cardiff Dünya Kupası Elemeleri 0-4 21.11.1979 İzmir Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0 29.11.1978 Wrexham Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.