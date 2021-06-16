Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler

16 Haziran 2021 Çarşamba 14:45 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 14:45

EURO 2020 tüm hızıyla devam ederken Türkiye Galler maçı için hazırlıklar tamamlandı. Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek olan mücadeleyi Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. EURO 2020 Türkiye Galler maçının muhtemel 11'leri ve yedek kadrosu belirlendi. Peki Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EURO 2020 açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, 16 Haziran 2021 (Bu akşam) Galler ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

A Grubu 2. maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında bu akşam Galler ile karşı karşıya gelecek. zerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.

TÜRKİYE-GALLER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford).

A GRUBU'NUN MAÇ TAKVİMİ

- 11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

- 12.06.2021 Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

- 16.06.2021 Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

- 16.06.2021 Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

- - 20.06.2021 Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

- - 20.06.2021 Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)