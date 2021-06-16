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  • Türkiye Galler maçında Burak Yılmaz'dan Kenan Karaman'a tepki
Spor

Türkiye Galler maçında Burak Yılmaz'dan Kenan Karaman'a tepki

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası grup maçında Türkiye, Bakü'de Galler'e 2-0 mağlup oldu. Maç esnasında kaptan Burak Yılmaz, Kenan Karaman'a sitem etti. Burak, 'Oğlum neden bekliyorsun sen?' diye takım arkadaşına serzenişte bulundu.

16 Haziran 2021 Çarşamba 21:16 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 21:16
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Milli Takım'da Galler karşısında oynanan oyununda gösterilen mücadelede en çok eleştirilen isimlerden birisi de Kenan Karaman oldu. Maça ilk 11 başlayan ve etkisiz bir görüntü çizen Kenan'ı Şenol Güneş 75'te oyundan aldı. Kenan'ın bu kadar geç oyundan alınmasına herkes tepki gösterdi.

TEPKİ GÖSTERDİ

Burak Yılmaz da bir pozisyon sonrası Kenan'ın tutuk oyununa sabredemedi. Kaptan, takım arkadaşına doğru, "Oğlum neden bekliyorsun sen?" diye serzenişte bulundu. Bundan sonra Kenan'ın yerine oyuna Halil Dervişoğlu girdi.

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