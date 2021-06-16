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Spor

Türkiye - Galler maçında Sergen Yalçın sürprizi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Galler ile karşılaşan Milli Takım'a destek için Bakü Olimpiyat Stadı'nda yerini aldı. Yalçın maçı tribünden izledi.

16 Haziran 2021 Çarşamba 20:23 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 20:23
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Sergen Yalçın, Türkiye ile Galler arasında Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı izlemek için stada geldi.

Yalçın'ın yanı sıra Türkiye'den birçok isim Milli Takım'a destek için Bakü'ye gitti.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMINA BÜYÜK DESTEK

Türkiye ile Galler arasında oynanan karşılaşmada Bakü Olimpiyat Stadı'nın A Milli Takıma büyük bir destekle karşılandı.

Ay-yıldızlı ekibin kadrosu okunurken ve maç için sahaya çıkarken tribünlerden tezahüratlar ve alkışlar yükseldi.

Pandemi tedbirleri nedeniyle 69 bin kişilik Olimpiyat Stadı'na 33 bin taraftar alındı. Tribünlerin çok büyük bölümünde Türk ve Azerbaycanlı futbolseverler yer aldı. Türk ve Azerbaycan bayrakları yan yana sallandı.

Tribünde "Tek millet iki devlet" yazılı pankart da açıldı.

Bakü Olimpiyat Stadı'nın tribünlerinde az sayıda Galler taraftarı da yer aldı.

Karşılaşma öncesinde Türk Milli marşı tribünleri dolduran taraftarlarla birlikte büyük bir coşkuyla okundu.

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