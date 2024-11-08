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Spor

Türkiye - Galler maçının biletleri tükendi

Kayseri'de oynanacak olan Türkiye-Galler maçının biletleri kısa süre içinde tükendi. Milli maçı izlemek için kuyrukta bekleyen taraftarlar sıradan ayrılmadı.

8 Kasım 2024 Cuma 18:25 - Güncelleme:
Türkiye - Galler maçının biletleri tükendi
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 5'inci maçında 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ile karşılaşacak. Dün ön satışa sunulan ve kısa sürede biten karşılaşmanın biletleri ise bugün 13.00'da genel satışa çıkarıldı.

Türkiye ile Galler arasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletlerine tüm taraftarlar ilgi gösterirken 32 bin 864 kapasiteli stadyum için satışa çıkarılan biletler 10 dakika içinde tükendi.

Öte yandan, taraftarlar biletler tükenmesine rağmen umutlarını kaybederek, saatlerce sırada beklemeye devam etti.

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