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Spor

Türkiye Genç Kız Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Türkiye 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 CEV 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Belarus'u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

AA29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:57 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 21:08
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2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı, yarı final maçında Belarus’u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Bosna Hersek'in Zenica kentinde bulunan Gradska Arena'da oynanan maçta ay yıldızlılarda Sude Hacımustafaoğlu 23 sayılık performansıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken; İpar Kurt 21, Elif Su Eriçek 12, İlayda Uçak 9, Hanife Nur Özaydınlı 8, Lila Şengün 6 ve Beren Yeşilırmak 2 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

2012 yılının ardından 2'nci kez Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselen milliler, finalde ise Fransa - Sırbistan maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

Türkiye - Fransa / Sırbistan final mücadelesi, yarın TSİ 21.00’de oynanacak.

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