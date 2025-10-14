Türkiye - Gürcistan maçı öncesi yemek organizasyonu düzenlendi

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ile karşılaşacağı müsabakanın öncesinde resmi maç yemeği organizasyonu düzenlendi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda bugün Kocaeli'de Gürcistan'ı konuk edecek. Müsabaka öncesi iki ülkenin gerçekleştirilen yemek organizasyonuna Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF eski başkanı Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Muhammet Akçay, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğlu, TFF Protokol Direktörü Mustafa Baltacı ve TFF Dış İlişkiler Müdürü Gökhan Ertan'ın yanı sıra Gürcistan Futbol Federasyonu Başkanı Levan Kobiashvili, Gürcistan Futbol Federasyonu Başkan Vekili Kakha Chumburidze, Gürcistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri David Mujiri ile Gürcistan Futbol Federasyonu Sportif Direktörü Gocha Tamazashvili katıldı.

İki ülkenin federasyon başkanları, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka için birbirlerine başarılar diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Gürcistan Futbol Federasyonu heyetlerini bir araya getiren ve dostluk mesajlarının verildiği resmi maç yemeği organizasyonu, karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi.