İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7204
  • EURO
    48,57
  • ALTIN
    5426.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye-Gürcistan maçının genel bilet satışları başladı
Spor

Türkiye-Gürcistan maçının genel bilet satışları başladı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.

IHA8 Ekim 2025 Çarşamba 15:06 - Güncelleme:
Türkiye-Gürcistan maçının genel bilet satışları başladı
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 14 Ekim Salı saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu müsabakanın bilet satışlarının başladığını duyurdu. Biletler Passo web sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek. Yapılan açıklamada, bilet satışlarının süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacağı, Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarlarının da ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabileceği aktarıldı.

Ayrıca bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

Batı Alt Orta Bloklar: 2.500 TL

Doğu Alt Orta Bloklar: 2.000 TL

Batı Alt Köşe Bloklar: 1.750 TL

Doğu Alt Köşe Bloklar: 1.750 TL

Doğu Üst Orta Bloklar: 1.500 TL

Batı Üst Köşe Bloklar: 1.250 TL

Doğu Üst Köşe Bloklar: 1.250 TL

Kuzey Alt: 900 TL

Güney Alt: 900 TL

Kuzey Üst: 900 TL

Güney Üst: 900 TL

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.