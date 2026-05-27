Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'den bayram mesajı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Akgül, mesajında, başta güreş camiası olmak üzere herkesin bayramını kutlayarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Kurban Bayramı'nın, paylaşmanın ve vefanın en anlamlı zamanlarından biri olduğunu aktaran Akgül, "Bayramın, camiamızdaki birlik ruhunu daha da pekiştirmesini, sporcularımıza moral ve motivasyon, ülkemiz sporuna ise yeni başarıların kapısını aralamasını temenni ediyorum. Başta sporcularımız, antrenörlerimiz, hakemlerimiz, kulüplerimiz olmak üzere herkese sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.