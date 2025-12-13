Türkiye Güreş Şampiyonası tamamlandı

Final müsabakalarının ardından sıkletlerde dereceye giren sporcular belli oldu, kupalar sahiplerini buldu. Grekoromen stilde, Ankara ASKİ 179 puanla birinci olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 151 puanla ikinci, Kayseri Şeker ise 120 puanla üçüncü oldu. Kadınlarda, Ankara ASKİ 160 puanla birinci olurken, Yalova Termal 149 puanla ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 138 puanla üçüncü sırada yer aldı.

GREKOROMEN STİL SONUÇLARI

55KG

1. Muhammet Emin Çakır (İzmir Büyükşehir Belediyesi)

2. Ömer Faruk Tok (Ankara TEİAŞ)

3. Adem Burak Uzun (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3. Ömer Halis Recep (Konya Büyükşehir Belediyesi)

63KG

1. Enes Başar (Ankara ASKİ)

2. Hakan Kızılaslan (Kayseri Şeker)

3. Veysel Sarıkurt(Ankara TEİAŞ)

3. Servet Angı (Kayseri Şeker)

72KG

1. Muhammed Ali Göçmen (Ankara ASKİ)

2. Cengiz Arslan (Ankara Keçiören)

3. Furkan Yıldız (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3. Selçuk Can (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

82KG

1. Yüksel Sarıçicek (Ankara ASKİ)

2. İsmail Gün (Ankara ASKİ)

3. Ömer Can Doğan (Ankara ASKİ)

3. Veli Yılmaz (Ankara TEİAŞ)

KADINLAR SONUÇLARI

53KG

1. Zeynep Yetgil (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

2. Sümeyye Zeybek (Antalya ATS)

3. Fatma Yılmaz (Afyon Sinanpaşa)

3. Remziye Karadağ (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

57KG

1. Elvira Süleyman (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

2. Emine Çakmak (Yalova Termal)

3. Eda Tekin Uysal (Ankara ASKİ)

3. Nazar Kaya (Ankara ASKİ)

62KG

1. Sevim Akbaş (Trabzon Büyükşehir Belediyesi)

2. Cansu Aksoy (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3. Özlem Çelikaslan (Edirne Serhatşehri)

3. Gülsüm Bingöl (Ankara ASKİ)

68KG

1. Ayşe Erkan (Yalova Termal)

2. Güler Yağmur Türkoğlu (Samsun Tekke)

3. Elif Şevval Kurt (Trabzon Büyükşehir Belediyesi)

3. Beyzanur Erduman (Yozgat İl Özel İdaresi)

76KG

1. Elmira Yasin (Erzincan İl Özel İdaresi)

2. Mehtap Gültekin Hatioğlu (Trabzon Büyükşehir Belediyesi)

3. Ayşegül Özbege (Ankara ASKİ)

3. Bükrenaz Sert (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)