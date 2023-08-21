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Spor

Türkiye-Ermenistan maçının öncelikli bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Eylül Cuma günü sahasında Ermenistan ile yapacağı müsabakanın öncelikli bilet satışı başladı.

AA21 Ağustos 2023 Pazartesi 18:27 - Güncelleme:
Türkiye-Ermenistan maçının öncelikli bilet satışı başladı
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak D Grubu mücadelesinin bir gün sürecek öncelikli bilet satışından son 1 yıl içinde "Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi" olmuş kişilerin yararlanabileceği belirtildi.

Karşılaşmanın genel bilet satışının ise yarın 17.00'de başlayacağı aktarıldı.

Biletlerin "www.passo.com.tr" ile Passo Mobil Uygulama'dan Passolig kart ve kağıt bilet olarak satın alınabileceği ifade edildi.

Türkiye-Ermenistan maçının bilet fiyatlarının 200, 300 ve 400 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

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