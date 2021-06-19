Türkiye hazırlık maçında Rusya'ya mağlup oldu

19 Haziran 2021 Cumartesi 20:39 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 20:39

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu, TBF Genel Sekreteri Emin Balcı ve TBF yetkilileri takip etti.

Rusya karşısında müsabakaya Berk Uğurlu, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Samet Geyik ve Sertaç Şanlı beşiyle başlayan milliler, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 34-31 geride tamamladı. A Milli Takım'da Cedi Osman 15 ve Ömer Faruk Yurtseven 10 sayı kaydederken Rusya'da ise Andrey Vorontsevich 14 ve Semen Antonov 11 sayıyla mücadeleyi noktaladı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Sinan İşgüder, Ahmet Tatlıcı

TÜRKİYE: Cedi Osman 15, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu 5, Berk İbrahim Uğurlu 6, Metecan Birsen 4, Sertaç Şanlı 9, Şehmus Hazer 2, Berkan Durmaz 3, Ahmet Buğrahan Tuncer 5, Hüseyin Göksenin Köksal, Alperen Şengün 5, Ömer Faruk Yurtseven 10

RUSYA: Baburin, Mozgov 4, Strebkov 8, Astapkovich 7, Vorontsevich 14, Kardanakhishvili 3, Ivlev 11, Antonov 11, Ukhov 6, Kulagin 8, Komolov 5

1. PERİYOT: 14-15

DEVRE: 31-34

3. PERİYOT: 45-56