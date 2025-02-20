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Spor

Türkiye Hentbol Federasyonu haftanın programını duyurdu

Türkiye Hentbol Federasyonu, Kadınlar Süper Lig'e 17. ve Erkekler Süper Lig'i 18. hafta programını duyurdu.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 12:36 - Güncelleme:
Türkiye Hentbol Federasyonu haftanın programını duyurdu
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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 17'nci, Erkekler Süper Lig'e 18'nci hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

KADINLAR SÜPER LİG

Yarın:

16.00 Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

22 Şubat Cumartesi:

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Celal Atik)

23 Şubat Pazar:

16.00 Görele Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (13 Şubat Spor Salonu)

16.00 Adasokağı-Üsküdar Belediyespor (Yüreğir Serinevler)

24 Şubat Pazartesi:

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Ortahisar Belediyespor (Üçevler)

ERKEKLER SÜPER LİG

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Güneysu-Nilüfer Belediyespor (Güneysu)

18.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Celal Atik)

23 Şubat Pazar:

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)

24 Şubat Pazartesi:

13.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (Beşirli)

26 Şubat Çarşamba:

17.00 Spor Toto-Beykoz Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

Öte yandan Beşiktaş-Rize Belediyespor maçının tarihi henüz açıklanmadı.

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