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  • Türkiye - Hollanda maçında ilginç penaltı diyaloğu! Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır...
Spor

Türkiye - Hollanda maçında ilginç penaltı diyaloğu! Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır...

Türkiye'nin Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği maça, Depay'ın penaltısını kurtaran Uğurcan Çakır ile Yusuf Yazıcı arasında geçen ilginç diyalog damga vurdu. İki eski takım arkadaşı arasında geçen sözler canlı yayında duyuldu.

24 Mart 2021 Çarşamba 23:59 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 00:05
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Türkiye, Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başlarken kaleci Uğurcan Çakır performansıyla alkış aldı.

Kalesinde 2 gol görmesine karşın, muhteşem bir performans gösteren Uğurcan, karşılaşmayı 7 kurtarışla tamamlarken uzatmalarda Depay'ın penaltısında da geçit vermedi.

Türkiye, maçın son anlarına 4-2 önde girerken 90+3'te Ozan Kabak'ın müdahalesi sonrasında Hollanda penaltı kazandı.

Penaltı atışında topun başına Lyon forması giyen Memphis Depay geçerken Fransa'dan oyuncunun tarzını bilen Yusuf Yazıcı, kaleci Uğurcan Çakır'ı uyardı.

"SON ANA KADAR BEKLE KANKA"

Memphis Depay'ın kullandığı penaltıyı harika bir şekilde kurtaran Uğurcan Çakır'a, Yusuf Yazıcı'nın "Son ana kadar bekle kanka" dediği duyuldu.

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