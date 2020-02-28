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Spor

Türkiye için kazandık

Tarih yazdık!

28 Şubat 2020 Cuma00:26 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 00:26

Medipol Başakşehir'e Sporting Lizbon karşısında 90+1'de uzatmayı, 119'da da turu getiren golleri atan takım kaptanı Edin Visca, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Turu değerlendiren Edin Visca, "Büyük bir sevinç var. Sporting'i gerçekten geçmek büyük bir sonuç. Hem Başakşehir, hem ülke için. Portekiz'de ilk devre kötü, ikinci devre daha iyi oynadık. Bugün de iyi bir takım performansı sergiledik. 120 dakika topa sahip olduk. Çok pozisyon bulduk. Burası benim evim. 9 sezondur buradayım. Burada tarih yazmak istiyorum, hem ligde, hem Avrupa'da. Bu turu başkan Göksel Gümüşdağ, yönetim ve tüm çalışanlara hediye ediyorum. Bu galibiyet herkes için..." ifadelerini kullandı.

"ÇOK İNANIYORUZ"

Attığı iki golü yorumlayan Boşnak yıldız, "Galibiyet önemli, her gol önemli. Son saniyede uzaktan gol atmak değerli. Penaltıyı kazanınca atacağıma inandım. Hak ediyoruz. Sakindim. Böyle bir penaltı kullanmak istedim. Gerçekten tarih yazdık. Türkiye için, Başakşehir için kazandık. Daha devam edeceğiz. İyi bir takımız, güçlüyüz. Çok inanıyoruz, çok güçlüyüz. Şimdi dinleneceğiz. Pazartesi önemli bir maçımız var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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