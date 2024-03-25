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Spor

Türkiye ile Avusturya 17. kez kozlarını paylaşacak

A Milli Futbol Takımı, yarın Avusturya ile oynanacak hazırlık maçında 17. kez rakip olacak.

AA25 Mart 2024 Pazartesi 11:24 - Güncelleme:
Türkiye ile Avusturya 17. kez kozlarını paylaşacak
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A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarınki rakibi Avusturya ile tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 9'u da Avusturya'da yapılan 16 maçta Avusturya 8, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.

10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 22 golüne, Avusturya 18 golle yanıt verdi.

Öte yandan, rakibine karşı ilk 6 maçı tek gol bile atamadan yitiren Türkiye, son 10 maçın 8'ini gol yollarında boş geçmedi.

A Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından 1 farkla geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 8 maçtan 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı ve 1'inde mağlup oldu.

SON MAÇ 8 YIL ÖNCE

İki ülke milli takımları arasındaki son maç 29 Mart 2016 tarihinde Viyana'da oynandı.

Yarınki maçın oynanacağı Ernst Happel Stadyumu'ndaki özel maçı Türkiye 2-1 kazandı. Ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu ve Arda Turan attı. Avusturya'nın tek golü ise Zlatko Junuzovic'ten geldi.

VİYANA'DAKİ MAÇLAR

İki ülke A milli futbol takımları, yarınki maçın oynanacağı Viyana'da daha önce 9 kez karşılaştı.

Bu maçlardan 5'ini ev sahibi Avusturya, 3'ünü Türkiye kazandı, biri de berabere bitti.

Avusturya'daki maçlarda ev sahibi ekip 14, Türkiye ise 9 gol attı.

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇLARI

Türkiye ile Avusturya A milli futbol takımları arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
30.05.1948İstanbulÖzel0 - 1
20.03.1949ViyanaÖzel0 - 1
13.11.1974İstanbulÖzel0 - 1
17.04.1977ViyanaDünya Kupası Elemeleri0 - 1
30.10.1977İzmirDünya Kupası Elemeleri0 - 1
17.11.1982ViyanaAvrupa Şampiyonası Elemeleri0 - 4
16.11.1983İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri3 - 1
02.11.1988ViyanaDünya Kupası Elemeleri2 - 3
25.10.1989İstanbulDünya Kupası Elemeleri3 - 0
10.11.2001ViyanaDünya Kupası Elemeleri Play-Off1 - 0
14.11.2001İstanbulDünya Kupası Elemeleri Play-Off5 - 0
19.11.2008ViyanaÖzel4 - 2
29.03.2011İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri2 - 0
06.09.2011ViyanaAvrupa Şampiyonası Elemeleri0 - 0
15.08.2012ViyanaÖzel0 - 2
29.03.2016ViyanaÖzel2 - 1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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