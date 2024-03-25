Türkiye ile Avusturya 17. kez kozlarını paylaşacak

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarınki rakibi Avusturya ile tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 9'u da Avusturya'da yapılan 16 maçta Avusturya 8, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.

10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 22 golüne, Avusturya 18 golle yanıt verdi.

Öte yandan, rakibine karşı ilk 6 maçı tek gol bile atamadan yitiren Türkiye, son 10 maçın 8'ini gol yollarında boş geçmedi.

A Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından 1 farkla geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 8 maçtan 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı ve 1'inde mağlup oldu.

SON MAÇ 8 YIL ÖNCE



İki ülke milli takımları arasındaki son maç 29 Mart 2016 tarihinde Viyana'da oynandı.

Yarınki maçın oynanacağı Ernst Happel Stadyumu'ndaki özel maçı Türkiye 2-1 kazandı. Ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu ve Arda Turan attı. Avusturya'nın tek golü ise Zlatko Junuzovic'ten geldi.

VİYANA'DAKİ MAÇLAR



İki ülke A milli futbol takımları, yarınki maçın oynanacağı Viyana'da daha önce 9 kez karşılaştı.

Bu maçlardan 5'ini ev sahibi Avusturya, 3'ünü Türkiye kazandı, biri de berabere bitti.

Avusturya'daki maçlarda ev sahibi ekip 14, Türkiye ise 9 gol attı.

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇLARI



Türkiye ile Avusturya A milli futbol takımları arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 30.05.1948 İstanbul Özel 0 - 1 20.03.1949 Viyana Özel 0 - 1 13.11.1974 İstanbul Özel 0 - 1 17.04.1977 Viyana Dünya Kupası Elemeleri 0 - 1 30.10.1977 İzmir Dünya Kupası Elemeleri 0 - 1 17.11.1982 Viyana Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0 - 4 16.11.1983 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3 - 1 02.11.1988 Viyana Dünya Kupası Elemeleri 2 - 3 25.10.1989 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 3 - 0 10.11.2001 Viyana Dünya Kupası Elemeleri Play-Off 1 - 0 14.11.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Play-Off 5 - 0 19.11.2008 Viyana Özel 4 - 2 29.03.2011 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2 - 0 06.09.2011 Viyana Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0 - 0 15.08.2012 Viyana Özel 0 - 2 29.03.2016 Viyana Özel 2 - 1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.