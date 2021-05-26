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Spor

Türkiye ile Azerbaycan 8. kez karşılaşacak

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı özel maçta yarın karşılaşacağı Azerbaycan ile 8. kez birbirlerine rakip olacak.

AA26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:22 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:22
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İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7 maçtan 5'ini Türkiye, 1'ini Azerbaycan kazandı, 1 maç da berabere sonuçlandı.

Geride kalan 4'ü resmi, 3'ü özel 7 maçta toplam 9 gol atan Türk Milli Takımı, kalesinde ise 2 gol gördü.

İki takım arasında 2011 yılında İstanbul'da oynanan, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçını ay-yıldızlı ekip Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.

Türkiye ile Azerbaycan A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
11.10.2011İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-0
12.10.2010BaküAvrupa Şampiyonası Elemeleri0-1
02.06.2009KayseriÖzel2-0
12.04.2006BaküÖzel1-1
02.06.2001İstanbulDünya Şampiyonası Elemeleri3-0
11.10.2000BaküDünya Şampiyonası Elemeleri1-0
09.04.1996BaküÖzel1-0

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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