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Spor

Türkiye ile Karadağ 6. kez kozlarını paylaşacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında yarın karşılaşacağı Karadağ ile tarihte 6. kez rakip olacak.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 11:31 - Güncelleme:
Türkiye ile Karadağ 6. kez kozlarını paylaşacak
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Türkiye ve Karadağ A milli futbol takımları arasında ilki 2016'da olmak üzere geride kalan 5 maçtan 3'ünü Türkiye kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 8 golüne, Karadağ 5 golle cevap verdi.

SON MAÇ TÜRKİYE'NİN

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ ile son maçını Samsun'da oynadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip 1-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Türkiye'ye galibiyeti getiren golü 69. dakikada İrfan Can Kahveci attı.

İLK MAÇ 2016'DA

İki ekip ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Türkiye, Antalya'da yapılan maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.

Türkiye ile Karadağ arasında 27 Mart 2018'de deplasmanda oynanan özel karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu'dan gelmişti.

Ay-yıldızlı ekibin, rakibiyle 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül 2021'de İstanbul'da oynadığı maç 2-2 sona erdi. Ay-yıldızlı ekip Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2 farklı öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı. Eleme grubunda aynı yıl Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan mücadeleyi ay-yıldızlı ekip Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle galip tamamladı. Karadağ'ın tek golü ise Fatos Beciraj'dan geldi.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇLARI

Türkiye ile Karadağ A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
11.10.2024SamsunUEFA Uluslar Ligi1-0
16.11.2021PodgoricaDünya Kupası Elemeleri2-1
01.09.2021İstanbulDünya Kupası Elemeleri2-2
27.03.2018PodgoricaÖzel2-2
29.05.2016AntalyaÖzel1-0

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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