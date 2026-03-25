Türkiye ile Romanya 27. kez karşı karşıya gelecek

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın İstanbul'da Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, rakibiyle geçmişte yaptığı maçlarda istediği sonuçları elde edemedi.



İki ülke şu ana dek 26 maç yaparken, bunlardan 14'ünü Romanya, 5'ini Türkiye kazandı, 7 müsabaka da berabere bitti.

Türk Milli Futbol Takımı'nın toplam 24 golüne, Romanya 49 golle yanıt verdi.

Türkiye ile Romanya, 10'u resmi, 16'sı özel olmak üzere toplam 26 maç yaptı, bunlardan 14'ü Türkiye, 12'si Romanya'da oynadı.

A Milli Takım, Romanya ile yaptığı karşılaşmaların 10'unda gol atamazken, sadece 4'ünde kalesini gole kapatabildi.

İki takım son olarak 9 Kasım 2017'de Romanya'da karşı karşıya gelirken, ev sahibi takım mücadeleyi 2-0 kazandı.



İLK MİLLİ MAÇ ROMANYA İLE



Türk Milli Futbol Takımı'nın 103 yıllık tarihindeki ilk rakibi Romanya, aynı zamanda millileri bugüne kadar en çok maç yaptığı takım ünvanını da taşıyor.

Ay-yıldızlı ekip, milli maç serüvenine 26 Ekim 1923 tarihinde İstanbul Taksim Stadı'nda Romanya ile yapılan özel maçla start verdi. 2-2 biten maçta Türkiye'nin gollerini Zeki Rıza Sporel attı.



MİLLİLERİN EN ÇOK GOL YEDİĞİ TAKIM

Ay-yıldızlı ekip, 103 yıllık tarihinde oynadığı 647 maçta en çok golü Romanya'dan yedi.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇLARI



Türkiye ile Romanya arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:



Tarih Yer Organizasyon Sonuç 09.11.2017 Cluj Özel 0-2 10.09.2013 Bükreş Dünya Kupası Elemeleri 2-0 12.10.2012 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 0-1 11.08.2010 İstanbul Özel 2-0 22.08.2007 Bükreş Özel 0-2 15.02.1995 İzmir Özel 1-1 04.03.1987 Ankara Özel 1-3 13.11.1985 İzmir Dünya Kupası Elemeleri 1-3 03.04.1985 Craiova Dünya Kupası Elemeleri 0-3 09.03.1983 Tirgu Mureş Özel 1-3 29.01.1983 İstanbul Özel 1-1 22.03.1978 İstanbul Balkan Kupası 1-1 23.03.1977 Bükreş Balkan Kupası 0-4 12.10.1975 Bükreş Özel 2-2 19.03.1974 İstanbul Özel 1-1 23.10.1965 Ankara Dünya Kupası Elemeleri 2-1 02.05.1965 Bükreş Dünya Kupası Elemeleri 0-3 09.10.1963 Ankara Özel 0-0 08.10.1961 Bükreş Özel 0-4 14.05.1961 Ankara Özel 0-1 26.04.1959 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-0 02.11.1958 Bükreş Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-3 15.04.1928 Tameşvar Özel 2-4 07.05.1926 İstanbul Özel 1-3 01.05.1925 Bükreş Özel 2-1 26.10.1923 İstanbul Özel 2-2

NOT: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.