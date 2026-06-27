Türkiye İş Bankası Gelişim Ligi'nde Bölge Şampiyonası Heyecanı Başlıyor

15-19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 12 Yaş İl Birincilikleri, 22 ilde düzenlendi. Organizasyona 44 ilden 116 kulüpten toplam 834 sporcu katıldı. 387 kız ve 447 erkek sporcunun mücadele ettiği organizasyonda genç tenisçiler, takım formatında önemli bir rekabet deneyimi yaşarken başarılı olan kulüpler Bölge Şampiyonası'na yükselme hakkı elde etti.

12 Yaş kategorisinde İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Yalova, Sakarya, Kocaeli, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Ankara, Nevşehir, Düzce, Samsun, Zonguldak, Ordu, Trabzon, Rize, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Van, Bitlis, Malatya, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Hakkari, Şırnak ve Gaziantep illerinden kulüpler Bölge Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.

Öte yandan 14 Yaş Türkiye İş Bankası Gelişim Ligi İl Birincilikleri de büyük bir katılımla tamamlandı. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen organizasyonda Ankara'dan İstanbul'a, Bursa'dan Erzincan'a kadar 18 ilde toplam 66 erkek ve 52 kız takımı mücadele etti. İl birinciliklerinde başarılı olan kulüpler, Bölge Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

14 Yaş kategorisinde ise İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Ankara, Nevşehir, Düzce, Samsun, Zonguldak, Ordu, Trabzon, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Van, Bitlis, Tunceli, Diyarbakır, Batman ve Hakkari illerinden kulüpler Bölge Şampiyonası'na yükselme başarısı gösterdi.

2026 Türkiye İş Bankası Gelişim Ligi Bölge Şampiyonaları kapsamında 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. Bölge müsabakaları 6-10 Temmuz 2026, 7. ve 8. Bölge müsabakaları ise 13-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bölge Şampiyonası'na katılacak kulüpler, takım listelerini I-Kort sistemi üzerinden güncelleyebilecek. Turnuvalar 25 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla I-Kort sistemi üzerinden aktif hale gelecek. Bölge Şampiyonalarının düzenleneceği merkezler ise önümüzdeki günlerde Türkiye Tenis Federasyonu resmi internet sitesi ve I-Kort üzerinden ilan edilecek.

Türkiye İş Bankası Gelişim Ligi, kulüp altyapılarının güçlendirilmesi, sporcuların takım müsabakaları deneyimi kazanması ve ülke genelinde sürdürülebilir rekabet ortamının geliştirilmesi amacıyla Türkiye Tenis Federasyonu tarafından hayata geçirilen önemli altyapı organizasyonlarından biri olmayı sürdürüyor.

Türkiye İş Bankası'nın ana sponsorluğunda yürütülen bu iş birliğiyle; tenisin ülke geneline yaygınlaştırılması, daha fazla çocuğun tenisle buluşması, sporcu gelişiminin desteklenmesi, antrenör eğitimlerinin güçlendirilmesi ve Türk tenisinin geleceğinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefleniyor.

Bölge Şampiyonaları'nda mücadele edecek tüm kulüplerimize, sporcularımıza, antrenörlerimize ve organizasyonda görev alacak tüm paydaşlarımıza başarılar diliyoruz.