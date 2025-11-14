İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2025 Cumartesi / 25 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya liderliğini sürdürdü
Spor

Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya liderliğini sürdürdü

Riyad'da devam eden 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcular, duatlon ve muaythai müsabakalarında 4 altın ve 1 gümüş madalya kazanırken, Türkiye toplam 103 madalyayla ülke sıralamasındaki liderliğini sürdürdü.

AA14 Kasım 2025 Cuma 22:27 - Güncelleme:
Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya liderliğini sürdürdü
ABONE OL

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, bugün yapılan müsabakalarda 4 altın, 1 gümüş olmak üzere 5 madalya kazandı.

Oyunların 11'inci gününde milli sporcular duatlon ve muaythai branşlarında mücadele etti.

Türkiye, duatlon müsabakalarında 1 altın, muaythai karşılaşmalarında 3 altın, 1 gümüş madalya elde etti.

Türkiye, oyunlarda ülkeler bazında madalya sıralamasında birinciliğini sürdürüyor. Türkiye oyunlarda 58 altın, 27 gümüş, 18 bronz olmak üzere 103 madalya ile birinci sırada bulunuyor.

Türkiye'yi 15 altın, 18 gümüş ve 16 bronz toplam 49 madalya ile Özbekistan ikinci, 11 altın, 12 gümüş ve 13 bronz toplam 36 madalya ile Kazakistan üçüncü sırada takip ediyor.

  • İslami Dayanışma Oyunları
  • milli sporcular
  • Altın Madalya

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.