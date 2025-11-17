İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2025 Salı / 28 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3468
  • EURO
    49,1442
  • ALTIN
    5504.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nın 14. gününde 10 madalya kazandı
Spor

Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nın 14. gününde 10 madalya kazandı

Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, günü 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 10 madalyayla bitirdi.

AA17 Kasım 2025 Pazartesi 23:47 - Güncelleme:
Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nın 14. gününde 10 madalya kazandı
ABONE OL

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, günü 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 10 madalyayla bitirdi.

Oyunların 14'üncü gününde milli sporcular, 3x3 basketbol, hentbol, atletizm, eskrim ve tekvando branşlarında mücadele etti.

Türkiye, tekvando branşında 1 altın ve 2 gümüş, eskrimde 1 altın, atletizm ve para atletizmde ise 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 10 madalya elde etti.

Takım müsabakalarında 3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, ilk maçında Fildişi Sahili'ni 21-12 yendi. Milli takım, ikinci maçında ise Azerbaycan'a 19-11 mağlup oldu.

3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı, ilk maçında İran'a 21-14 yenildi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı ise üçüncü maçında Gine'yi 36-24 yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye, oyunlarda ülkeler madalya sıralamasında şu ana kadar 61 altın, 35 gümüş, 26 bronz olmak üzere 122 madalyayla zirvedeki yerini korudu.

Madalya sıralamasında Türkiye'yi 21 altın, 24 gümüş ve 20 bronz olmak üzere toplam 65 madalyayla Özbekistan takip ederken İran ise 17 altın, 15 gümüş ve 22 bronz olmak üzere toplam 54 madalyayla üçüncü sırada yer aldı.

  • İslami Dayanışma Oyunları
  • Riyad
  • Türkiye Milli Sporcu

ÖNERİLEN VİDEO

Ölümle dans ettiler! Bir motosiklete 5 kişi bindiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.