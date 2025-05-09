2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk iç saha maçında A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 şampiyonu İspanya ile Konya'da karşılaşacak. Müsabaka, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

Ay-Yıldızlılar, Konya'da bugüne kadar 7'si resmi 1'i özel olmak üzere toplam 8 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan milli takım, 15 gol atarken kalesinde 7 gol gördü. Konya Stadyumu daha önce EURO 2016 ve EURO 2024 elemelerinde de milli maçlara ev sahipliği yapmıştı.