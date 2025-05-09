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Spor

Türkiye-İspanya maçını yeri ve zamanı belli oldu! TFF'den açıklama geldi

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sahasında ilk maçına İspanya karşısında çıkacak. EURO 2024 şampiyonu olan rakibini Konya'da konuk edecek olan millilerin, müsabakayı oynayacağı tarih de belli oldu.

Haber Merkezi9 Mayıs 2025 Cuma 14:39 - Güncelleme:
Türkiye-İspanya maçını yeri ve zamanı belli oldu! TFF'den açıklama geldi
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2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk iç saha maçında A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 şampiyonu İspanya ile Konya'da karşılaşacak. Müsabaka, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

Ay-Yıldızlılar, Konya'da bugüne kadar 7'si resmi 1'i özel olmak üzere toplam 8 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan milli takım, 15 gol atarken kalesinde 7 gol gördü. Konya Stadyumu daha önce EURO 2016 ve EURO 2024 elemelerinde de milli maçlara ev sahipliği yapmıştı.

Öte yandan A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçını 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda Gürcistan'a karşı oynayacak. Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'ndaki mücadele TSi 19.00'da başlayacak.

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