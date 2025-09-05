İSTANBUL 29°C / 22°C
Spor

Türkiye-İspanya maçının hakemi Michael Oliver oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ikinci maçında İspanya ile oynayacağı müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Türkiye-İspanya maçının hakemi Michael Oliver oldu
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te İspanya ile karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakemi ise İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver oldu.

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Christopher Kavanagh olacak. Maçta Jarred Gavan Gillett VAR, Darren England ise AVAR olarak görev yapacak.

Olivier, daha önce A Milli Takım'ın 2 maçında düdük çaldı. İngiliz hakem, ay-yıldızlıların 2015 yılında Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda deplasmanda Kazakistan'ı 1-0, 2021 yılında Dünya Kupası Elemeleri G Gurubu'nda Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmalarda görev aldı.

