11 Haziran 2021 Cuma 13:15 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 13:15

UEFA EURO 2020 Türkiye İtalya maçı bu akşam gerçekleşecek. Türkiye ve İtalya 9. kez karşı karşıya gelecek. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan mücadelede her iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. İki ülke arasında oynanan 8 maçta İtalya 5 kez kazanırken 3 maç berabere bitti. Peki Türkiye İtalya maçı saat kaçta, ne zaman? UEFA EURO 2020 Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? İşte maçın detayları...

TÜRKİYE İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye - İtalya karşılaşması 11 Haziran 2021 Cuma günü (bugün) TSİ 22.00'da başlayacak.

UEFA EURO 2020 TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Türkiye - İtalya maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Türkiye ile İtalya bugüne kadar büyük turnuvalarda sadece bir kez karşılaşırken, 11 Haziran 2000'de oynanan Euro 2000 açılış karşılaşmasını İtalya 2-1 kazanmıştı.

Türkiye İtalya maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie görev alacak. Mücadele öncesi A Millilerin kadrosu hazırlıklarını tamamladı. İşte İtalya karşısında sahaya çıkması muhtemel 11'ler...

TÜRKİYE-İTALYA MAÇINDA A MİLLİ TAKIMIN MUHTEMEL İLK 11'İ

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Kenan, Ozan Tufan, Yusuf, Hakan ve Burak

TÜRKİYE EURO 2020 KADROSU

Kaleci:

Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Müldür (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke 04), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cengiz Ünder (Roma), Enes Ünal (Getafe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

Türkiye bu güne kadar katıldığı 4 Avrupa Şampiyonası'nda, oynadığı tüm açılış maçlarını kaybetti.

Bir ilki başarmak isteyen A Milli Futbol Takımı'nın A grubundaki diğer rakipleri ise İsviçre ve Galler.

EURO 2020 A GRUBU MAÇ TAKVİMİ

11.06.2021 Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12.06.2021 Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16.06.2021 Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16.06.2021 Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20.06.2021 Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20.06.2021 Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)