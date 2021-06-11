11 Haziran 2021 Cuma 23:53 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 23:53

EURO 2020'nin açılış maçında oynanan Türkiye-İtalya maçına hakem kararları ve verilen tepkiler damgasını vurdu.

Karşılaşmanın ilk 40 dakikasında İtalyanlar, hakem Danny Makkelie'ye sık sık itirazlarda bulundu.

Mücadelenin ilk bölümünde iki kez penaltı itirazında bulunan İtalyan oyuncular, 40. dakikada ise Immobile'nin yerde kaldığı pozisyonda yine bekledikleri kararı çıkartamadılar.

VAR KONTROLÜ...

İtalya, devrenin sonlarında bir kez daha penaltı bekledi. Gelişen İtalya atağında Spinazzola, sol kanattan ceza sahasına ortalarken topun Zeki Çelik'in eline çarptığını belirtip penaltı itirazında bulundu.

İtalyan oyuncular Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin etrafını sararken VAR'a giden Makkelie'nin penaltıya hükmetmeyip oyunu devam ettirdi.

İTALYAN OYUNCULAR HAKEME YÜKLENDİ



Devre bitimi İtalyan oyuncular Chiellini başta hakem etrafına toplandı. İtalyan oyuncular hakeme yoğun şekilde penaltı bekledikleri pozisyonla alakalı itiraz etti.



Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral ise o bölgeye gelirken Chiellini, Merih ile sohbet edip pozisyonu anlatarak soyunma odası tüneline girdi.

TURNUVA ÖNCESİ KURAL DEĞİŞTİ

Hürriyet yazarlarından Murat Fevzi Tanırlı, IFAB'ın turnuva öncesinde elle oynama pozisyonlarında karar değişikliğine gitmesini kaleme almıştı.

Hollandalı hakemin, Zeki Çelik'in pozisyonunu yeni değişen kurala göre değerlendirdiği anlaşıldı.

İŞTE O KURAL;

Elin doğal konumu tanımında hakeme yeni görev verildi. Önceden kol vücuttan açılmışsa ve top geldiyse direkt cezalandırılıyordu. Artık hakemlerden oyuncunun hareketlerini ve pozisyonu analiz etmeleri beklenecek. Elin/kolun bu konumda bulunmasının nedenine göre hakemlerden karar beklenecek. 'El/kol oyuncunun doğal bir hareketinin (dönerken, zıplarken gibi) sonucunda mı vücudundan açıldı?' sorusuna cevap aranacak. Eğer hakem bu yönde yorum yaparsa, 'Elle oynama yok' diyebilecek. Bu da demektir ki; penaltı tespitlerinde yangın artacak. Çünkü geçen sezon penaltı verilen pozisyonların büyük kısmı bu sezon penaltı olmayabilir.