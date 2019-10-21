2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yoluna lider olarak devam eden A Milli Takım'da hedef İzlanda maçında sahadan galip ayrılmak. Türkiye İzlanda maç biletleri satışa çıktı mı? Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda, ne zaman? gibi sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Takım son iki haftaya girilen elemelerde kayıp yaşamaması durumunda, tarihinde ilk kez elemelerden gittiği uluslararası bir organizasyona lider unvanıyla katılacak. İşte Türkiye İzlanda maçı hakkında tüm merak edilenler..

TÜRKİYE İZLANDA MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Türkiye İzlanda maç biletleri henüz satışa çıkmadı. Türkiye İzlanda maç biletleri satışa çıkınca haberimizin içerisine eklenecektir.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Türkiye, 14 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda'yı ağırlayacak. Nefeslerin tutulacağı mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

ADIM ADIM TARİHİ BAŞARI

Elemelerde H Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa'nın yanı sıra İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele eden ay-yıldızlı takım, 8 maç sonunda 6 galibiyet ile birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Milliler, liderlik mücadelesi verdiği Fransa ile dün deplasmanda 1-1 berabere kalırken, topladığı 19 puan ve ikili averajla rakibinin önünde zirvede yer almayı sürdürdü.

A Milli Takım, son iki haftaya girilen elemelerde kayıp yaşamaması durumunda tarihi bir başarıya imza atacak. Ay-yıldızlı ekip, H Grubu'nu ilk sırada tamamlaması halinde tarihinde ilk kez elemelerden gittiği uluslararası bir organizasyona lider unvanıyla katılacak.

AVRUPA ŞAMPİYONASI KAPIDA

A Milli Takım, H Grubu'nu ilk 2'de bitirmesi durumunda tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda yerini alacak.

Ay-yıldızlı takım, elemelerdeki son 2 maçını 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile yapacak. Milliler, İzlanda'dan 1 puan alması durumunda EURO 2020'ye katılmayı garantileyecek. Milliler, İzlanda'ya kaybetmesi durumunda, deplasmandaki Andorra mücadelesinde galibiyet arayacak.

Milliler, Avrupa Şampiyonası bileti alması halinde 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra EURO 2020'de de mücadele edecek.