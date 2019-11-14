Türkiye İzlanda maçı ile EURO 2020 grup elemeleri heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç canlı nereden izlenecek? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. A Milli Takım kritik öneme sahip maçta İzlanda'yı konuk ediyor. H grubun averajla liderlik koltuğunda oturan Türkiye, İzlanda'yı yenmesi halinde son maç büyük bir avantaj yakalayacak. Zorlu maç öncesinde Cenk Tosun, sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldı. Türkiye İzlanda maçına dair tüm detaylar haberimizde..

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşecek olan Türkiye İzlanda mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanacak. Bugün saat 20.00’de başlayacak maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut, Ozan, Hakan, Yusuf, Cengiz, Burak

İzlanda: Halldorsson, Palsson, Fjoluson, R.Sigurdsson, Skulason, A.Sigurdsson, G.Sigurdsson, Bjarnason, Traustason, Finnbogason, Sigthorsson

5 YIL SONRA TÜRK TELEKOM STADI'NDA

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde İstanbul'da perşembe günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda maç yapacak.

Ay-yıldızlı ekip, bu stattaki son maçını 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile oynamış ve Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz'in golleriyle 3-1 kazanmıştı.

Bu karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Volkan Demirel, kale arkası tribününde bulunan bazı taraftarlarla gerginlik yaşamıştı. Bu gerginlik sonrasında ise Volkan Demirel, stadı terk etmişti.

Estonya ile 10 Ağustos 2011'de oynanan müsabakayla milli takıma kapılarını açan Türk Telekom Stadı, 8. milli maça ev sahipliği yapacak.

Galatasaray ile Ajax arasında 15 Ocak 2011'de oynanan özel maçla hizmete giren 52 bin 650 kişilik statta, milliler daha önce yaptığı 7 maçtan 4'ünü kazandı, 2'sini yitirdi, birinde de berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 11 gol atan Türkiye, kalesinde ise 9 gol gördü.

CENK TOSUN KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Futbol Takımı’nın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçlarının aday kadrosunda bulunan Cenk Tosun, sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldı.