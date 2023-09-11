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Spor

Türkiye, Japonya maçına hazır!

A Milli Futbol Takımı, Japonya ile yarın yapacağı özel maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 16:48 - Güncelleme:
Türkiye, Japonya maçına hazır!
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Japonya, Belçika'da yarın Türkiye ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Genk şehrinde karşılaşmanın oynanacağı Cegeka Arena'da teknik direktör Hajime Moriyasu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdman, teknik direktör Moriyasu'nun oyuncularıyla yaptığı konuşmanın ardından gerçekleştirilen ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

İdmanda sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan forvet oyuncusu Ayase Ueda yer almadı.

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