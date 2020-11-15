Türkiye kaçıncı sırada? işte puan durumu

Türkiye A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grupta 4. maçında Rusya ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. A Milli Takım Rusya'yı 3-2 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bu sonucun ardından Milliler puanını 6'ya çıkardı. Rusya 8 puanla liderliğini sürdürdü. Macaristan ise bir maç eksikle ikinci sırada bulunuyor.
Türkiye puan durumu - Türkiye kaçıncı sırada?
Uluslar Ligi B Ligi Grup 3
1.Rusya - 8 puan
2. Macaristan - 7 puan (1maç eksik)
3. TÜRKİYE - 6 puan
4.Sırbistan - 2 puan (1maç eksik)
Milliler 8 Kasım Çarşamba günü Puşkaş Arena'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek