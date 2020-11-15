Türkiye kaçıncı sırada? işte puan durumu

15 Kasım 2020 Pazar 22:12 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 22:12

Türkiye A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grupta 4. maçında Rusya ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. A Milli Takım Rusya'yı 3-2 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bu sonucun ardından Milliler puanını 6'ya çıkardı. Rusya 8 puanla liderliğini sürdürdü. Macaristan ise bir maç eksikle ikinci sırada bulunuyor.

Türkiye puan durumu - Türkiye kaçıncı sırada?

Uluslar Ligi B Ligi Grup 3

1.Rusya - 8 puan

2. Macaristan - 7 puan (1maç eksik)

3. TÜRKİYE - 6 puan

4.Sırbistan - 2 puan (1maç eksik)

Milliler 8 Kasım Çarşamba günü Puşkaş Arena'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek