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Spor

Türkiye kaçıncı sırada? işte puan durumu

A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'yı 3-2 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Milli Takım bu sonucun ardından puanını 6 yaptı ve gruptan çıkma şansını sürdürdü.

15 Kasım 2020 Pazar 22:12 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 22:12
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Türkiye A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grupta 4. maçında Rusya ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. A Milli Takım Rusya'yı 3-2 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bu sonucun ardından Milliler puanını 6'ya çıkardı. Rusya 8 puanla liderliğini sürdürdü. Macaristan ise bir maç eksikle ikinci sırada bulunuyor.

Türkiye puan durumu - Türkiye kaçıncı sırada?

Uluslar Ligi B Ligi Grup 3

1.Rusya - 8 puan

2. Macaristan - 7 puan (1maç eksik)

3. TÜRKİYE - 6 puan

4.Sırbistan - 2 puan (1maç eksik)

Milliler 8 Kasım Çarşamba günü Puşkaş Arena'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek

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