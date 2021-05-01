Türkiye, Karate 1 Premier Lig'de 1 final, 4 bronz madalya maçına çıkma hakkı kazandı

AA 01 Mayıs 2021 Cumartesi 01:00 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 01:00

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren Karate 1 Premier Lig'de Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen etap, Altice Arena'da başladı.



Organizasyonun sabah seansında finale yükselen Erkek Kata Milli Takımı ve bronz madalya maçına çıkma hakkı elde eden Dilara Bozan'ın ardından akşam seansında da 3 milli karateci, üçüncülük mücadelesi yapma hakkı kazandı.

87 ülkeden 740 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, kadınlar kumite 55 kiloda Tuba Yakan, erkekler kumite 67 kiloda Burak Uygur ve Muratcan Deniz, bronz madalya maçına çıkacak.

Karate 1 Premier Lig'in Lizbon etabında bugün, erkekler kata, kadınlar takım kata, kadınlar kumite 61, 68, +68, erkekler kumite 84 ve +84 kiloda müsabakalar gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 7 kadın, 14 erkek sporcuyla katıldığı organizasyonda yarın, finaller yapılacak.

