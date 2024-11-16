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Spor

Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Uşak'ta başladı

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın Uşak ayağında 53 sporcu, birincilik için kıyasıya yarıştı.

16 Kasım 2024 Cumartesi 20:23 - Güncelleme:
Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Uşak'ta başladı
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MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Uşak'ta başladı.

Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyona 53 sporcu katıldı.

Sporcuların, "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" kategorilerinde yarıştığı organizasyonun ilk gününde antrenman ve sıralama turlarının ardından birinci yarışlar yapıldı.

Sporcular, 1370 metre uzunluğundaki pistte birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonanın 6. ayağı, 17 Kasım Pazar günü koşulacak yarışların ardından sona erecek.

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