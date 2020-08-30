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Spor

Türkiye Kız Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 Avrupa Genç Kızlar Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

30 Ağustos 2020 Pazar 23:01 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 23:01
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