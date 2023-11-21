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Spor

Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası üç şehirde yapılacak

Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın son ayağı Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi İstanbul'da, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın son yarışı Kocaeli'de, Türkiye Baja Şampiyonası'nın üçüncü etabı da Düzce'de gerçekleştirilecek.

AA21 Kasım 2023 Salı 14:59 - Güncelleme:
Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası üç şehirde yapılacak
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın son yarışı Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi, Klasik Otomobil Kulübü tarafından ICRYPEX katkılarıyla 24-26 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

100. Yıl Cumhuriyet Rallisi, 24 Kasım Cuma günü Çırağan Palace Kempinski'de ekiplerin Cumhuriyetin 100. yılını bir kez daha kutlamasıyla başlayacak. 26 Kasım Pazar günü sona erecek yarışlar ile Türkiye şampiyonası genel klasman ve kategori birincileri de belirlenmiş olacak.

SEZON KOCAELİ'NDE TAMAMLANACAK

MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun son yarışı, Otomobil Sporlarında Kadın Spor Kulübü (OSKK) tarafından hafta sonu TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek.

Organizasyonda, 25 Kasım Cumartesi günü sıralama turlarının ardından tüm kategorilerde ilk yarışlar, 26 Kasım Pazar günü ise ikinci ve üçüncü yarışlar koşulacak.

ÜÇÜNCÜ YARIŞ DÜZCE'DE

2023 Türkiye Baja Şampiyonası üçüncü etabı Baja Prusias da hafta sonu Düzce Offroad Spor Kulübü (DOSOD) tarafından gerçekleştirilecek.

Organizasyon, 24 Kasım Cuma günü saat 15.00'te Düzce Valiliği önünde seremoni ile başlayacak.

ICRYPEX, Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi katkılarıyla düzenlenen yarışta sporcular, 25 Kasım Cumartesi günü Akçakoca Bey etabını iki kez geçecek. Organizasyon ekiplerin 26 Kasım Pazar günü Konuralp Bey etabını iki kez geçmesinin ardından ödül töreniyle sona erecek.

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