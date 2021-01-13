Türkiye Kupası Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Çaykur Rizespor ilk 11'ler

13 Ocak 2021 Çarşamba 17:34 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 17:34

Türkiye Kupası’nda rakiplerini eleyerek son 16 turuna kadar kalmayı başaran Beşiktaş ve Rizespor maçı bu akşam gerçekleşecek. Beşiktaş Çaykur Rizespor ilk 11'leri belli oldu. Beşiktaş’ta Ljajic, Gökhan Töre ve Mensah kadroda yer almazken Çaykur Rizespor’da ise Remy karşılaşmada yer almayacak. Televizyondan canlı olarak izlenebilecek olan Türkiye Kupası Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜRKİYE KUPASI BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

ATV'den canlı olarak izlenebilecek. Beşiktaş Çaykur Rizespor maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın takımını sahaya; Utku, Dorukhan, Welinton, Montero, Rıdvan, Necip, Gökhan, Mensah, Oğuzhan, N'Koudou, Güven ilk 11'i ile sürmesi bekleniyor.

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Talbi, Melnjak, Meriah, Moroziuk, Abdullah Durak, Yasin Pehlivan, Tunay, Samudio, Fernando, Skoda

İki takımın eksikleri

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Mensah’ın yanı sıra Ljajic ve Gökhan Töre maçta görev yapabilecek. Domagoj Vida ve Valentine Rosier ise kadroda yok.

Çaykur Rizespor'da İsmail Köybaşı ve Loic Remy sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Ayrıca ismi henüz açıklanmayan bir futbolcu da koronavirüs nedeniyle kadro dışında olacak.

7 maçlık yenilmezlik serisine devam eden siyah beyazlı takım bu karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Çaykur Rizespor ise son 5 maçında sadece 1 kez galip gelebildi.

Siyah-beyazlı ekip, kupanın 5. turunda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek tur atladı.

Çaykur Rizespor ise Eskişehirspor'a 3-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Corona virüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.