Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ilk hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbi mücadelesi, 23 Aralık Salı günü, Chobani Stadı'nda, saat 20.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:
- 17 Aralık Çarşamba:
15.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)
18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
- 18 Aralık Perşembe:
17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK (Eryaman)
20.30 Galatasaray- RAMS Başakşehir FK (RAMS Park)
- 23 Aralık Salı:
15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Kocaeli)
17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)
- 24 Aralık Çarşamba:
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol (Iğdır Şehir)
15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)
18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri (Stat belli değil)
20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)