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Spor

Türkiye Kupası final maçının biletleri satışa çıktı

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası final maçının biletleri satışa çıktı.

AA17 Mayıs 2024 Cuma 16:37 - Güncelleme:
Türkiye Kupası final maçının biletleri satışa çıktı
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Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının biletleri satışa sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri, www.passo.com.tr adresi ve Passo mobil uygulamasından satın alınabilecek.

Final maçının bilet fiyatları kuzey ve güney tribünleri için 500, doğu ve batı tribünleri için bin lira olarak belirlendi.

Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde maçı takip edecek.

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