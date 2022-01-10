Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi tarihi belli oldu

IHA 10 Ocak 2022 Pazartesi 11:24 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 11:24

ZTK son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 5. turu son maçında Beşiktaş karşılaştığı Altay'ı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmıştı. 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde oynanan karşılaşmalarda Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor, Yukatel Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Altaş Denizlispor ve Beşiktaş son 16 turuna adlarını yazdırdı. Son 16 turu için kura çekim tarihi 14 Ocak'ta yapılacak.