Türkiye Kupası'nda 2. hafta tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçları tamamlandı.

A Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederek, 6 puanla zirvedeki yerini korudu. B Grubu'nda da Samsunspor, konuk olduğu Aliağa Futbol'u 6-2 yenerek 6 puana ulaştı ve averajla liderliği Gençlerbirliği'nden devraldı. C Grubu'nda ise Beşiktaş, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup ederek 6 puanla en üst sıraya yükseldi.

SONUÇLAR

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçlarının sonuçları şöyle:



A Grubu:

Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-2

RAMS Başakşehir-Boluspor: 2-1

Fethiyespor-Galatasaray: 1-2

İstanbulspor-Trabzonspor: 1-6

B Grubu:

Aliağa Futbol-Samsunspor: 2-6

Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği: 0-1

ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-1

Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 1-2

C Grubu:

Gaziantep FK-Kocaelispor: 1-0

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe: 0-1

Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor: 2-0

Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 3-0

- Puan durumu

Kupada ikinci hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

A Grubu:

TAKIM O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 2 2 0 0 3 1 2 6 2.CORENDON ALANYASPOR 2 1 1 0 3 2 1 4 3.TRABZONSPOR 2 1 0 1 6 2 4 3 4.RAMS BAŞAKŞEHİR 2 1 0 1 2 2 0 3 5.FATİH KARAGÜMRÜK 2 0 2 0 2 2 0 2 6.BOLUSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1 7.FETHİYESPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1 8.İSTANBULSPOR 2 0 1 1 1 6 -5 1

B Grubu:

TAKIM O G B M A Y AV P 1.SAMSUNSPOR 2 2 0 0 8 3 5 6 2.GENÇLERBİRLİĞİ 2 2 0 0 4 2 2 6 3.TÜMOSAN KONYASPOR 2 2 0 0 3 1 2 6 4.İKAS EYÜPSPOR 2 1 0 1 3 3 0 3 5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 2 0 1 1 3 4 -1 1 6.ALİAĞA FUTBOL 2 0 1 1 4 8 -4 1 7.SİPAY BODRUM FK 2 0 0 2 3 5 -2 0 8.HESAP.COM ANTALYASPOR 2 0 0 2 0 2 -2 0

C Grubu:

