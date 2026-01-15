İSTANBUL 10°C / 3°C
  Türkiye Kupası'nda 2. hafta tamamlandı
Spor

Türkiye Kupası'nda 2. hafta tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması 2. hafta maçlarıyla devam etti. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları haberde...

AA15 Ocak 2026 Perşembe 23:49 - Güncelleme:
Türkiye Kupası'nda 2. hafta tamamlandı
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçları tamamlandı.

A Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederek, 6 puanla zirvedeki yerini korudu. B Grubu'nda da Samsunspor, konuk olduğu Aliağa Futbol'u 6-2 yenerek 6 puana ulaştı ve averajla liderliği Gençlerbirliği'nden devraldı. C Grubu'nda ise Beşiktaş, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup ederek 6 puanla en üst sıraya yükseldi.

SONUÇLAR

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçlarının sonuçları şöyle:

A Grubu:

Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-2

RAMS Başakşehir-Boluspor: 2-1

Fethiyespor-Galatasaray: 1-2

İstanbulspor-Trabzonspor: 1-6

B Grubu:

Aliağa Futbol-Samsunspor: 2-6

Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği: 0-1

ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-1

Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 1-2

C Grubu:

Gaziantep FK-Kocaelispor: 1-0

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe: 0-1

Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor: 2-0

Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 3-0

- Puan durumu

Kupada ikinci hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

A Grubu:

TAKIMOGBMAYAVP
1.GALATASARAY22003126
2.CORENDON ALANYASPOR21103214
3.TRABZONSPOR21016243
4.RAMS BAŞAKŞEHİR 21012203
5.FATİH KARAGÜMRÜK20202202
6.BOLUSPOR201112-11
7.FETHİYESPOR201112-11
8.İSTANBULSPOR 201116-51

B Grubu:

TAKIMOGBMAYAVP
1.SAMSUNSPOR22008356
2.GENÇLERBİRLİĞİ22004226
3.TÜMOSAN KONYASPOR22003126
4.İKAS EYÜPSPOR21013303
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK201134-11
6.ALİAĞA FUTBOL 201148-41
7.SİPAY BODRUM FK200235-20
8.HESAP.COM ANTALYASPOR200202-20

C Grubu:

TAKIMOGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.22005146
2.ÇAYKUR RİZESPOR 21015413
3.KOCAELİSPOR21013213
4.ERZURUMSPOR FK21013303
5.FENERBAHÇE 21012203
6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ210134-13
7.GAZİANTEP FK210135-23
8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 200214-30

