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Spor

Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı bugün başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları bugün oynanan 7 karşılaşma ile başladı. İşte günün karşılaşmaları ve 4. tura adını yazdıran takımlar...

IHA31 Ekim 2023 Salı 23:10 - Güncelleme:
Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı bugün başladı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı bugün oynanan 7 maçla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçlarında bugün 7 karşılaşma oynandı. Trendyol Süper Lig'den 10 takımın da mücadele ettiği 3. turda bugün oynanan 7 mücadelenin 6'sında ev sahibi ekipler tur sevinci yaşadı. Kasımpaşa ve Alanyaspor rakiplerini farklı yenerken, Hatayspor da İstanbul'da oynanan mücadelede Sarıyer'i elemeyi başardı.

Türkiye Kupası'nda yarın 23 karşılaşma oynanacak.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa - 68 Aksaray Belediyespor: 3-0

Gençlerbirliği - Burdur MAKÜ Spor: 4-3

Manisa FK - Pazarspor: 3-0

Ankara Keçiörengücü - Burhaniye Bld: 4-2

Afyonspor - Muş 1984 Muşspor: 1-3

Hatayspor - Sarıyer: 2-0

Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor: 4-1

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