İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2025 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3318
  • EURO
    49,2437
  • ALTIN
    5546.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun programı belli oldu
Spor

Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak müsabakaların tarihleri belli oldu.

IHA14 Kasım 2025 Cuma 17:42 - Güncelleme:
Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun programı belli oldu
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda karşılaşmalar 2, 3 ve 4 Aralık'ta tek maç usulüne göre oynanacak. Tur atlayan takımlar gruplarda mücadele etmeye hak kazanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, kupa müsabakalarının programını da internet sitesinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu programı şöyle:

2 Aralık Salı

13.00 Muşspor - Konyaspor

15.30 Ankara Keçiörengücü - Kayserispor

18.00 Çaykur Rizespor - Pendikspor

20.30 Sakaryaspor - Gençlerbirliği

3 Aralık Çarşamba

13.00 Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük

13.30 Eyüpspor - Çankaya SK

13.30 Sivasspor - Aliağa FK

13.30 İstanbulspor - Sarıyer

13.30 Karamanmaraşspor - Erzurumspor FK

15.30 Karacabey Belediyespor - Kocaelispor

18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe

20.30 Trabzonspor - Vanspor

4 Aralık Perşembe

13.00 Yalova FK 77 - Gaziantep FK

13.30 Boluspor - Kahta 02 Spor

13.30 Fethiyespor - Bandırmaspor

13.30 Muğlaspor - Bodrum FK

15.30 Iğdır FK - Orduspor

18.00 Silifke Belediyespor - Antalyaspor

20.30 Çorum FK - Corendon Alanyaspor

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.