Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda karşılaşmalar 2, 3 ve 4 Aralık'ta tek maç usulüne göre oynanacak. Tur atlayan takımlar gruplarda mücadele etmeye hak kazanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, kupa müsabakalarının programını da internet sitesinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu programı şöyle:

2 Aralık Salı

13.00 Muşspor - Konyaspor

15.30 Ankara Keçiörengücü - Kayserispor

18.00 Çaykur Rizespor - Pendikspor

20.30 Sakaryaspor - Gençlerbirliği

3 Aralık Çarşamba

13.00 Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük

13.30 Eyüpspor - Çankaya SK

13.30 Sivasspor - Aliağa FK

13.30 İstanbulspor - Sarıyer

13.30 Karamanmaraşspor - Erzurumspor FK

15.30 Karacabey Belediyespor - Kocaelispor

18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe

20.30 Trabzonspor - Vanspor

4 Aralık Perşembe

13.00 Yalova FK 77 - Gaziantep FK

13.30 Boluspor - Kahta 02 Spor

13.30 Fethiyespor - Bandırmaspor

13.30 Muğlaspor - Bodrum FK

15.30 Iğdır FK - Orduspor

18.00 Silifke Belediyespor - Antalyaspor

20.30 Çorum FK - Corendon Alanyaspor