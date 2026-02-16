İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Türkiye Kupası'nda 4. hafta programı duyuruldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta müsabakalarına ilişkin programı açıkladı.

16 Şubat 2026 Pazartesi 18:13
Türkiye Kupası'nda 4. hafta programı duyuruldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçlarının programını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, gruplarda birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde planlandığı belirtildi.

Kupada 4. hafta programı şöyle:

3 Mart Salı

13.00 Fethiyespor - Fatih Karagümrük

15.30 İstanbulspor - Boluspor

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

20.30 Başakşehir - Trabzonspor

4 Mart Çarşamba

14.30 Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü

20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe

20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Kocaelispor

5 Mart Perşembe

20.30 Antalyaspor - Samsunspor

20.30 Eyüpspor - Konyaspor

20.30 Aliağa Futbol - Gençlerbirliği

20.30 Bodrum FK - Iğdır FK

Popüler Haberler
