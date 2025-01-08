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Spor

Türkiye Kupası'nda 8 gollü maç! Kırklarelispor ile Bodrum FK yenişemedi

Ziraat Türkiye Kupası grup ilk maçlarında Kırklarelispor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. 8 golün olduğu maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Haber Merkezi8 Ocak 2025 Çarşamba 15:14 - Güncelleme:
Türkiye Kupası'nda 8 gollü maç! Kırklarelispor ile Bodrum FK yenişemedi
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Türkiye Kupası'nda grup maçlarının ilk haftasında Kırklarelispor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı 3-3'lük eşitlikle tamamlanırken ikinci devrede de eşitlik bozulmadı.

90 dakika 4-4'lük eşitlikle noktalandı ve iki takım da sahadan bir puanla ayrıldı.

OKAN DERİCİ'DEN HAT-TRICK

Ev sahibi Kırklarelispor'da Okan Derici takımının üç golünde ağları havalandırdı. Kırklarelispor'un diğer golünü Hüseyin Eray Karataş kaydetti.

Konuk Bodrum FK'da ise Oğulcan Başol ilk iki golü atan isim oldu. Diğer goller ise Gökdeniz Bayrakdar ve Celal Dumanlı'dan geldi.

Türkiye Kupası'nda ilk hafta maçları bugün ve yarın oynanacak karşılaşmaların ardından tamamlanacak.

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