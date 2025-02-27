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Spor

Türkiye Kupası'nda A Grubu maçları tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu maçları oynanan üçüncü hafta maçlarıyla tamamlandı. İşte gruptaki son görünüm...

AA27 Şubat 2025 Perşembe 00:09 - Güncelleme:
Türkiye Kupası'nda A Grubu maçları tamamlandı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Trabzonspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor ise Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti ve grup ikincisi olarak çeyrek finale çıktı.

MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor ise organizasyona veda etti.

- Sonuçlar

A Grubu'nda oynanan son maçların sonuçları şöyle:

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 5-2

MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: 1-1

Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor: 1-2

Puan durumu

A Grubu'nda son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR321010467
2.İSKENDERUNSPOR 31205415
3.CORENDON ALANYASPOR31115504
4.ÇAYKUR RİZESPOR310247-33
5.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK310236-33
6.MKE ANKARAGÜCÜ302134-12

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