Türkiye Kupası'nda A Grubu maçları tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Trabzonspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor ise Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti ve grup ikincisi olarak çeyrek finale çıktı.

MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor ise organizasyona veda etti.

- Sonuçlar

A Grubu'nda oynanan son maçların sonuçları şöyle:

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 5-2

MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: 1-1

Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor: 1-2

Puan durumu

A Grubu'nda son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle: