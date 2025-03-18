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Spor

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş-Galatasaray derbisi

NG Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finali dev mücadeleye sahne olacak. Beşiktaş yarın sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

AA18 Mart 2025 Salı 14:27 - Güncelleme:
Türkiye Kupası'nda Beşiktaş-Galatasaray derbisi
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Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş BOA, derbi maçta yarın Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Müsabakada Ali Serkan Emlek, Umut Özgün Ergün ve Seda Esen hakem üçlüsü görev yapacak.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final karşılaşmasını kazanan takım, Edirne'de düzenlenecek dörtlü finale adını yazdıracak.

Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring eşleşmesinin galibi yarı finalde Emlak Konut-BOTAŞ maçının kazananıyla 21 Mart Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Kupada final müsabakası, 23 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

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