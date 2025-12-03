İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2025 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4527
  • EURO
    49,5792
  • ALTIN
    5734.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz! Göztepe, 2. Lig takımına elendi
Spor

Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz! Göztepe, 2. Lig takımına elendi

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk oldu. Maçtan 1-0 mağlup ayrılan İzmir temsilcisi turnuvaya bu aşamada veda etti.

Haber Merkezi3 Aralık 2025 Çarşamba 20:03 - Güncelleme:
Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz! Göztepe, 2. Lig takımına elendi
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı, Süper Lig ekibi Göztepe'yi konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beyoğlu Yeni Çarşı 1-0 kazandı.

2. Lig ekibine galibiyeti getiren golü, 10. dakikada Barış Zeren kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beyoğlu Yeni Çarşı tur atlayan taraf oldu ve organizasyonda grup aşamasına kaldı. Göztepe ise turnuvaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Janderson, kaleci Muhammed Fatih'e kale önünde baskı yapmaya gitti. Fatih'in uzaklaştırmak istediği top Janderson'a çarparak direğin yanından az farkla auta çıktı.

10. dakikada Alperen'in pasında topla buluşan Barış'ın ceza yayının gerisinden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

37. dakikada sol taraftan İsmail'in pasında Efkan, ceza sahası sol çaprazından aşırtma vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.

41. dakikada sağ taraftan Ogün'ün ortasına ceza sahası sol çaprazında İsmail Köybaşı bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yan direğe de çarpıp dışarıya çıktı.

68. dakikada sağ taraftan yapılan ortada ceza sahasında Tibet'in kafayla indirdiği topa Miroshi'nin penaltı noktasından bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kalecinin de müdahalesiyle direğe çarpıp oyun alanına döndü.

90+4. dakikada sol taraftan Janderson'un ortasına kale önünde yükselen Arda Okan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.