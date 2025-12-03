Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı, Süper Lig ekibi Göztepe'yi konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beyoğlu Yeni Çarşı 1-0 kazandı.

2. Lig ekibine galibiyeti getiren golü, 10. dakikada Barış Zeren kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beyoğlu Yeni Çarşı tur atlayan taraf oldu ve organizasyonda grup aşamasına kaldı. Göztepe ise turnuvaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Janderson, kaleci Muhammed Fatih'e kale önünde baskı yapmaya gitti. Fatih'in uzaklaştırmak istediği top Janderson'a çarparak direğin yanından az farkla auta çıktı.

10. dakikada Alperen'in pasında topla buluşan Barış'ın ceza yayının gerisinden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

37. dakikada sol taraftan İsmail'in pasında Efkan, ceza sahası sol çaprazından aşırtma vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.

41. dakikada sağ taraftan Ogün'ün ortasına ceza sahası sol çaprazında İsmail Köybaşı bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yan direğe de çarpıp dışarıya çıktı.

68. dakikada sağ taraftan yapılan ortada ceza sahasında Tibet'in kafayla indirdiği topa Miroshi'nin penaltı noktasından bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kalecinin de müdahalesiyle direğe çarpıp oyun alanına döndü.

90+4. dakikada sol taraftan Janderson'un ortasına kale önünde yükselen Arda Okan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.